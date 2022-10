Technojumalad tulevad: Eurovisioonil rahvast ehmatanud bänd esineb Eestis

Hatari asutati aastal 2015 Reykjavikis eesmärgiga kergitada katet neoliberaalse ühiskonna anomaaliat, kus iga inimelu minut on müügiks, peaasi et võidujooksus jäädakse esimeseks.

Hatari sõnul on neil ka tugev seos Eestiga – asutajaliiga Matthías Haraldsson avalikustas, et teab Eestist ja meie muusikast üpriski palju, olles Tallinnat külastanud juba kooliajal. Siin olles guugeldas ta Arvo Pärti, kellest on nüüdseks saanud ta lemmikhelilooja.