Festivali avakontserdil «Leegitsev süda» tuleb esitamisele Tubina viies, mille ta kirjutas vahetult pärast Rootsi põgenemist (1946). «Tubin ütles, et viiendat sümfooniat kirjutades ta sisemuses kõik leegitses,» räägib Gerts. Seda on peetud ka ta «sõjasümfooniaks», aga mingit otsest programmi selle puhul Tubin ikkagi eitas. Nagu ka teistes oma sümfooniates. Äärmiselt dramaatiline teos. Oluline osa selle muusikalisest materjalist pärineb eesti rahvaviisist «Meil aiaäärne tänavas» (rahvamuusika poole pöördumise käsitlemine on ka üks tänavuse festivali teemasid).