Raamatusõber avas rahakotirauad: Jane Austeni romaani esmatrükk osteti rekordsumma eest

Kuigi raamatu ostis ameeriklane, hoiustatakse seda Inglismaal Hampshire'is asuvas Chawton House'is, mis kuulus vanasti Jane Austeni vennale Edwardile. Seal töötab nüüd uurimiskeskus, mis tegeleb naiskirjanike loomingu uurimisega. Ostja soovis, et rekordsumma eest ostetud «Emma» jääks Suurbritanniasse. Raamat on Chawton House'is vaatamiseks välja pandud.

Londonis tegutsev haruldaste raamatute kaupmees Peter Harrington ütles, et see on ainus teadaolev eksemplar «Emmast», millesse on sisse kirjutatud autoripoolne sõnum. Sõnumi ei kirjutanud Austen oma käega, vaid seda tegi omal ajal kirjastaja. Kui ostja avaldas soovi, et raamat jääks Suurbritanniasse, pakkus Peter Harrington seda sümboolselt Chawton House'ile, kuna sellel majal on Austeniga otsene seos.