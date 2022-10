Metal-udu laotub üle Helitehase: novembris esineb Tallinnas Poola black-metali suurkuju

Olles aktiivne juba üle aastakümne, saavutas MGLA laiema tunnustuse 2015. aastal ilmunud albumiga «Exercises in Futility», mis paiskas bändi suhtelisest tundmatusest black metal skeene esirinda.

Nende muusika ühendab toored, kõledad helid meloodilise meeleheitlikkusega, saavutades hüpnotiseeriva ja atmosfäärilise kõla. Bändi viimase albumi «Age of Excuse» sooritus peab kinni varasematest kriteeriumitest, kuid viib selle läbi peaaegu veatult, ühendades meeldejäävad meloodiad, kirglikud vokaalid ja struktureeritud laulukirjutamise, luues peaagu täiusliku albumi mis on parim kuulates seotult algusest lõpuni.

2000. aastal väikesest projektist alguse saanud bänd on tänaseks välja andnud neli stuudioalbumit ja kolm EP-d. 2019. aastal ilmavalgust näinud album «Age of Excuse» on müüginumbritega tõelise üllatuse valmistanud – huvi Mgla muusika vastu kasvab üle maailma meeletu kiirusega.