INTERVJUU ⟩ Sõpruse Puiestee – bänd, mis usub headusesse

Tänavu tähistab Sõpruse Puiestee juba 20. sünnipäeva. Sellele tähtpäevale pühendatud kontserdituuri eel istusid minuga maha Allan Vainola ja Mait Vaik, et rääkida Sõpruse Puiestee minevikust ja olevikust ning ka sellest, kuidas on neil õnnestunud luua sedavõrd erinäolisi, ent seejuures selgelt enda nägu albumeid, millel sagedasti on ka prohvetlik sõnum.

Kas see kakskümmend aastat on teile bändiga armuline olnud?

Mait Vaik: Selles mõttes on meil küll hästi läinud, et meil on kogu aeg olnud kontserte ja esinemisi. Me oleme koos püsinud.

Allan Vainola: Ma arvan sama. Juba see, et oleme saanud tegutseda, anda plaate välja, mis toovad isegi midagi sisse, on tõeline õnn. On muidugi olnud tõuse ja mõõnasid, aga üldiselt võib öelda, et elu on selles osas armuline olnud. Oluline on see, et oleme saanud selle kahekümne aasta jooksul areneda ja teha neid asju, mida oleme tahtnud, mida me peame heaks ja kvaliteetseks ja mis meile südamelähedased on.

Vaik: On ju bände, kes on tegutsenud 20 aastat, aga ei ole näiteks ühtegi plaati välja andnud, meie oleme suisa kaheksa albumit välja andnud.

Kas selle kahekümne aasta jooksul on väga palju muutunud või pigem on asjad samana püsinud?