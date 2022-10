KUULA ⟩ Kas Eesti oma Lana del Rey? Kitty Florentine andis välja oodatud debüütalbumi

Kitty Florentine on artist, kelle helimaastiku osana tunned, kuidas lahtuvad piirid ja avaneb muinasjutuline maailm, milles kohtuvad vastu, õrnus, raev ja soojus. «Minu debüütalbum «Maladaptive Daydream» räägib lugu tahtmatusest jätkata vanamoodi.

Kuidas toimub muutumine? Protsess, mis liigub nagu spiraal, jõudes igal tasandil ikka tagasi samade õppetundide juurde, kuni nõustud endale otsa vaatama,» täpsustab artist. Selle albumi näol on Kitty Florentine loonud maailma, mis kutsub vabastama endast aegunud piirangud ja julgemalt unistama.

Albumi kaanefoto disainis kunstnik Karmo Järv, kes on ka teiste albumi singlite «127» ning «True Story» autoriks. «Albumi kaanefoto sümboolika seob endasse erinevad eluvormid ja loomise rütmid. Kogu teose toob kokku logaritmiline spiraal, mis loomuomaselt kasvab lõpmatult. Õhkav õrnus, soe pehmus ja klaasjas külmus on tekstuurid, mida minu jaoks see teos esitab vaatajale,» kommenteerib Kitty Florentine.