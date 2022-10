NÄDALA PLAAT ⟩ Florian Wahli lendav tsirkus

Muusikalisele pillerkaarile sekundeerib kuidagi erilise nurga all vaimukaks väändunud lüürika. Isegi emakeelse muusika juures lülitub sageli välja aju see osa, mis peaks laulusõnu registreerima. «Katarsis garanteeritud» hoiab sellegi koha pealt ergud tavatult pingul ja kõrvad kikkis. Järgmised read võivad eelmistele anda uue konteksti, uue tähenduse. Palun väga. Albumi üks paljudest pärlitest «Lapsepõlve trauma» finaal: «Sul ei ole vaja materiaalset vara, et olla õnnelik. On vaja vaid armastust. Relvi. Narkootikume. Ja umbes viis inimest kogu aeg su ümber, kes 24/7 plaksutavad ja karjuvad jee, sa oled nii vinge tüüp!»