KINDEL LAKS ⟩ Rifid, mis kammivad soengu sassi

Kõigepealt muidugi Worst Doubt (pildil) – mullu oma esikalbumi «Extinction» avaldanud Pariisi kvartett, kes ei tee midagi ülemäära originaalset, aga teeb seda hästi. Viimasel paaril kümnendil on hardcore’is olnud liiga palju ilulemist; seda on sageli ja tugevalt segatud (loe: lahjendatud) nu metal’i ning metalcore’iga. Worst Doubt seevastu viljeleb asja vanas 1980. aastate lõpu ja 1990. aastate alguse vaimus, lisades saundile ajastuväärilisel moel natuke musklit. Kuni selleni, et kohati kaldub see mõnusalt ja maitsekalt sludge’i poole.