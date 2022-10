AK ⟩ Kuidas tulla täiskasvanuna toime lapseea emotsionaalse hüljatusega?

Kas sa tunned sisimas, et sinuga on midagi valesti? Kas tunned tihti sisemist tühjust? Kas tunned pere ja sõprade keskel olles, et sa ei kuulu nende hulka? Kas tunned, et miski hoiab sind tagasi ega lase hetkes olla? Kas tunned, et ei ole oma potentsiaali elus realiseerinud? Need on mõned küsimused, millele jaatavalt vastates võib põhjuseid otsida me lapseea emotsionaalses hüljatuses.