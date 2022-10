AK ⟩ Kaunitarid, politseinikud ja poliitvang Briti India südames

Romaani «Tõusik» pea- ja minategelane on kapten Sam Wyndham, endine Scotland Yardi detektiiv, kes on näinud lähedalt Esimese maailmasõja koledusi, kaotanud oma verivärske abikaasa Hispaania gripile (1918–1920) ning seejärel võtnud vastu oma endise ülemuse pakkumise asuda tööle Calcuttas. Tema lähimaks kaastöölisteks saab kohalikku päritolu, Inglismaal hea hariduse saanud ning «pigem poeeti kui politseinikku» meenutav seersant Surendranath «Surrender-not» Banerjee.

Wyndhami esimene juhtum ei ole just kergete killast, pimedal agulitänaval on tapetud šoti päritolu kõrge Briti ametnik. On neid kes teavad, kuid ei räägi; on neid, kelle saladused ei tohi välja tulla; on neid, kes juhivad kohalikke olusid veel mittetundva Wyndhami valedele jälgedele. Mängu tulevad ilusad naised, filosofeeriv poliitvang, sõjaväepolitsei ja terroristid.