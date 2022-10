AK ⟩ Empaatia poolt ja vastu

Erinevalt Waugh’st on Howardi põhitähelepanu suunatud naistele, kes elavad küll suure pere keskel, aga on paljudes asjades, millest ei sobi rääkida, tema arvates täiesti üksi. Nii üksi, et see jahmatab. Karjäärist loobumise järel tekkiv sisemine tühjus on su enda probleem. Soovimatust rasedusest ei saa rääkida ei mehele ega õele, sest naise eesmärk on ju lapsi kasvatada. Keha olemasolu on vanema põlvkonna naistele tabuteema.