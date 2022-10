GALERII ⟩ Jaan Krossi värssromaan «Tiit Pagu» jõuab laupäeval Tallinna Linnateatris lavale

Jaan Krossi Siberi-aastatel kirjutatud «Tiit Pagu» oleks võinud olla kirjaniku debüütromaan, jõudis kaante vahele aga hoopis postuumselt, 2020. aastal Loomingu Raamatukogu sarjas. Teose peategelaseks on Tartu Ülikooli tudeng, jõukast perest pärit korporant Tiit Pagu, kes Teise maailmasõja ähvardavast lähenemisest hoolimata tuleviku ega kodumaa pärast ülemäära südant ei valuta. Kõik muutub, kui talle jääb silma ülikoolikaaslane Lo Tarvel, noor naine, kes osaleb põrandaaluste kommunistide tegevuses. Tahtmatult kisub Lo Tiidu keerulisse olukorda, mis sunnib meest esimest korda elus tõsiselt mõtestama maailma ja omaenda rolli selles.

Üks intrigeeriv tõik, mis lavastaja Jaak Printsi oma sõnul käivitas, on teose lõpetamatus – Teise maailmasõja hakul toimuv sündmustik katkeb järsult Eesti jaoks pöördelisel 1940. aasta suvel, äratades huvitavaid küsimusi ja andes alust mõttemängudeks. Milline võis olla Tiidu saatus, kelleks võis ta isiksusena edasi areneda? Millise pilguga võis vaadata seda, mis sai Eestist ja meie rahvast Nõukogude võimu all? Kas neis küsimustes võibki peituda vastus, miks autor jättis teosele lõpu kirjutamata? Tänasel päeval ei ole paraku vaja alla joonida, milliseid paralleele võib leida «Tiit Pagust» hetkel maailmas toimuvaga. Toonase ajastu noore mehe loo Jaan Krossi vaimukates ja sõnaosavates värssides kannavad ette peategelase eakaaslased, lavakooli kolmanda kursuse tudengid, tehes seda autoritruult, aga fantaasiarikkas ja mängulises laadis ning kehastudes hoo pealt paljudeks erinevateks tegelasteks. Tegu on XXXI lennu esimese ühise avaliku ülesastumisega suure publiku ees.