Elurikkus ja linnaloodus jõudis maastikuarhitektuuri praktikasse

Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemiatele esitati 13 tööd. Võrreldes varasemate aastatega oli seda pigem kesiselt, põhjuseid võib otsida nii valimiste vaheaastast, rahvatervise kriisi järellainetustest kui ka globaalse mõjuga sündmustest välismaal. On tunda, et ühiskonna tähelepanu on praegu teisal, ning võib eeldada, et varasemate aastate buum meie väliskeskkonna mõtestamisel ja ehitamisel näitab mõningaid jahenemise märke.