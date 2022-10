«Meil on hea meel, et tänavu saame preemiaga minna rahvusvaheliseks,» ütleb sihtasutuse nõukogu esimees, ettevõtja ja kunstikollektsionäär Enn Kunila, kelle sõnul on Pilvi Kalhama saanud lühikese aja jooksul hakkama lausa uskumatuga – ta on seotud kolme Konrad Mägi (1878–1925) isikunäituse korraldamise ja kureerimisega.