Nüüd on uus sajand oma senini maskiga kaetud näo paljastanud ja see ei ole inimese nägu. Kuni veel on võimalik, ei taha me keegi seda näha. Tekib küsimus, kuidas ja mis põhjustel on inimese näost saanud koletise nägu. Tuleb tunnistada, et midagi on inimesega valesti läinud, kui maailmas saab toimuda see, mis seal praegu toimub.