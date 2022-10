Juba täna õhtul Tallinnas! Need on Placebo legendaarseimad lood

Lugu räägib enese kaotamisest ja mitte-äratundmisest. «Tunned, et oled eksinud, meeleheitel, ja sa ei tea enam, mida tegelikult tunned,» on Molko öelnud.

«Meds» oli esimene kord, kui Placebo plaat algab akustilise sissejuhatusega.

«For What It's Worth»

Üks Placebo vähemräägitud albumitest on nende kuues stuudioalbum «Battle For The Sun», mis on mõjutusi saanud sellistelt artistidelt nagu PJ Harvey ja My Bloody Valentine. Brian Molko sõnul on tegemist kontseptsioonialbumiga, millel on kindel sõnum elu valimisest, elamisest, pimedusest valgusesse astumisest ning see teeb «Battle For The Sun'ist» temaatiliselt ühe Placebo helgeima albumi.

Molko on lugu kirjeldanud kui tantsupõrandahümni, mis valmis tuuribussis. «See on laul, mis on sündinud igavusest ja vajadusest teha midagi loomingulist, ning see on laul, mis on täis omamoodi eluhimu. See on iha ja see on pidulik,» sõnas ta.

«Too Many Friends»

Placebo viimane album enne pikemat pausi oli 2012. aastal ilmunud «Loud Like Love», mis sarnaselt «Battle For The Sun» albumiga jätkas pisut positiivsemal noodil. Albumi peateema on armastus selle kõigis erinevates vormides: romantika, õnn ja ka südamevalu.