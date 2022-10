Vaata, millise kuulsa helilooja sünniaastapäeva tähistab Eesti Rahvusmeeskoor uhke kontserdiga

Kuigi ettekantavatel teostel on vanust 200 aasta jagu, kõlab kitarrisaatega enamik neist Eestis esimest korda. Kitarrisaatega mitmehäälsete laulude kõrval on kontserdil ka kaks a cappella koorilaulu – «Igatsus» («Sehnsucht») ja Goethe tekstile loodud «Kurbus» («Wehmut»).

Franz Schuberti kodulinnas Viinis valitses pärast Napoleoni sõdu kestnud rahuperioodil 19. sajandi esimesel poolel kunsti- ja kultuuriliikumine, mis sai hiljem tuntuks biidermeieri nime all. Biedermeier on kahe sõna kombinatsioon: saksakeelne bieder tähendab «lihtsat» või «pretensioonitut» ja Meier on üks levinumaid saksa perekonnanimesid – niisiis võib seda tõlkida kui «tavaline mees».