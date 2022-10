Tõrjutute kunst: Mikkeli muuseumis näeb pärle Eestiga seotud kunstikoguja hindamatu väärtusega kogust

Muuseumi direktor ja näituse koordinaator Aleksandra Murre rõhutab, et 1966. aasta väljapanek oli Jakov Rubinšteini kogu esimene avalik, 120 teosest koosnev näitus. «Toonasest valikust on kümmekond pilti ka praegusse Eestisse jõudnud. Paraku just selle esimese näituse fookuses olnud Vene avangardi meistrite tööd on läinud perekonnast välja,» mainib ta.