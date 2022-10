Corelli Music alustab uut hooaega üllatuslikult eesti muusikaga

Teosed esitavad klaveriduo Kadri-Ann Sumera ja Talvi Hunt. Kontserdid toimuvad 22. oktoobril Tartu Heino Elleri Muusikakooli Tubina saalis ja 23. oktoobril uhiuues Tallinna Muusika-ja Balletikoolis MUBA. Tallinna kontsert on publikule ka hea võimalus tutvuda MUBA suurepärase akustikaga saaliga.

Samu runoviise on kasutanud mõlemad autorid, Eller ühele, Varres kahele klaverile. Väga huvitav on kuulda ja võrrelda, kuidas sama algimpulss on rännanud läbi aegade.