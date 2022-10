Eesti oma «Kariibi mere piraadid»? Ilmar Raagi ülikallis kogupereseiklus linastub Just Filmil

Just Filmil täitub sel aastal 22. tegutsemisaasta ning esindatud on nii lastefilmide, noortefilmide, teadusfilmide, dokumentaalide kui ka lapse õiguste programmid. Lisaks on kaks eriprogrammi: «#noorfilmitegija», mille raames jõuavad suurele ekraanile Eesti noorte endi tehtud filmid, ja «Just Film x Koolitants», kus linastuvad noorte tantsijate osalusel valminud tantsufilmid.

Pärast kahte keerulist koroonapiirangutega aastat on festivalil hea meel vastu võtta üle 50 väliskülalise. Pea poolte filmide linastustel on kinokülastajal võimalik isiklikult filmitegijatega kohtuda ja neile küsimusi esitada.

Rahvusvahelises noortefilmide võistlusprogrammis on 11 filmi, mis Just Filmi programmijuhi Mikk Granströmi sõnul näitavad ilmekalt, milliste väljakutsetega tänapäeva noor toime tulema peab. «Vahel on need väljakutsed isegi täiskasvanutele liiast, rääkimata siis noortest endist. Võistlusprogramm annab suurepärase sissevaate nii tänapäeva noorte maailma kui ka filmiloo jutustamise imelisse kunsti,» ütles ta.