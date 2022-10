Ilmunud on Joonas Veelmaa debüütluulekogu

Joonas Veelmaa ehk Pöial on jala Alaska luuletusi on avaldatud Värskes Rõhus. Ta kasutab oma luules huumorit, et meelitada luule embusesse ka neid, kes sellega iga-aastaselt kokku ei puutu. Ta on astunud viimastel aastatel aktiivselt üles kultuuri- ja kirjandussündmustel (sh Prima Vista, Särin, Stedingu stroofid, Tartus laste- ja noortekirjanduse festival jt). Esindanud Eestit Turu luulefestivalil.