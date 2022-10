Festival «1000 kurge» toob Tallinnasse ja Tartusse lavastused Jaapanist ja Lõuna-Koreast

Jaapani trupi 86B210 «Vibreeriv teavas» («Vibrating Sky») on muusikaline ja tantsuline meditatsioon, milles tantsijad Fumie Suzuki ja Keiko Iguchi kutsuvad vaatajat avastama universumi saladusi ning mõtestama energiat. Lisaks tantsijatele on laval ka muusik Masami Sakaide, kes on lava ruumist teinud «kitarri» (kogu lava on kui üks suur muusikainstrument).