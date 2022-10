KULTUURIS KUUM ⟩ Kultuurikriitik Juhan Rauaga üksipulgi David Lynchist

Kultuuritoimetuse taskuhäälingus «Kultuuris kuum» on külas kultuurikriitik ja David Lynchi talendi austaja Juhan Raud, kellega on muuhulgas jutuks David Lynchi eripärad filmirežissöörina ning tema süžeelised eripärad. Samuti annavad Juhan Raud ja kultuuritoimetuse ajakirjanik Tuuli Põhjakas suunised, kust otsast alustada David Lynchiga tutvumist, kui tema looming seniajani võõraks on jäänud.