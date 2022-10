KUIDAS SEE JUHTUS? ⟩ Ühes aasta suurimas videomängus laulab Eesti tippkoor

«Olivier on selles valdkonnas rahvusvaheliselt väga tunnustatud tegija. Ta on kammerkoori tegemisi jälginud ning oleme aastaid otsinud koostöövõimalusi. Selle mängu puhul sai see teoks, kuna ta kujutas oma muusika esitajana just kammerkoori ette ning kirjutas spetsiaalselt meile. Arvutimängu «A Plague Tale. Requiem» jaoks salvestati Lodewijk van der Ree juhatusel kahe sessiooni jooksul umbes 60 minutit vokaalmuusikat, millele integreeriti juurde instrumentaalpartiid,» ütles kammerkoori juhatuse liige Esper Linnamägi.