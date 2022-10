Koroonast tuumasõjani: salaplaanidest pungil näidend jõuab Eesti teatrilavale

Reedel, 14. oktoobril esietendub Rakvere Teatri väikeses saalis koomiliste sugemetega konspiratiivne triller «Ajurünnak». Aaron Loeb on näidendi kirjutamisel inspiratsiooni kogunud maailma erinevatel aegadel tabanud katsumustest. Videomängude inseneri ja ärikonsultantide firmas töötanud inimesena on ta loonud põnevusloo, mis on ühteaegu äratuskellaks ja teravmeelseks suurendusklaasiks tänapäeva ühiskonnale.