SKANDAALNE DEBATISAADE ⟩ Menukoomik võib Hitleri maali televaatajate ees põlema panna

«Mulle meeldib C4, aga põlgan seda ideed,» säutsus üks inimene Twitteris. «Kui arutelu käib probleemse kunstnik üle, siis tuleks tema isiksus ära selgitada ning lasta rahval otsustada tema loomingu väärtuse üle. Debatis pole halba midagi. Aga kunstiteoseid ei tohiks hävitada. Kuidas pole see nagu raamatute põletamine?»

Adolf Hitleri maal. Pilt on illustratiivne.

«See on kohutav idee, mis julgustab mõtet, et ainult «heade inimeste» kunsti tuleks säilitada. Kui me räägime kõige ekstreemsemast kurjusest, mida esindas Hitler, siis tundub tema tööde hävitamine vastuvõetav, kuid võib-olla jõutakse sealt edasi selliste inimeste kunstini, kes ei pruugi küll olla kurjad, aga ei tundu meile «piisavalt head»,» arvas üks teine inimene Twitteris.