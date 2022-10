Jaapani tipprežissööri liigutav looming jõuab Eesti publiku ette

Mis on Kore-eda fenomen? Mis köidab tema filmides nii publikut, kriitikuid kui žüriisid kõikjal maailmas? Ehk on see tema lapselikult süütu uudishimu Jaapani ühiskonna ja perekonna varjupoole vastu? Tema oskus tuua keerulised ja traagilised teemad kinolinale inimlikus, turvalises, südamlikus ja puudutavas vormis? Tema filmid, mille peategelasteks sageli lapsed ja noored, on ääretult loomulikud ja elutruud, haarates vaataja kergesti kaasa ja pannes sügavamalt ka endasse vaatama. Kes vastutab perekonna õnne eest?

Filmiprogramm alustab Kore-eda debüütfilmiga «Maborosi», mis tõstatab küsimuse: miks sooritab just isaks saanud noor mees (peaosas nüüdseks globaalset menu nautiv megastaar Asano Tadanobu) enestapu ning millised on selle tagajärjed lähedastele? «Peale elu» on lugu sellest, kuidas inimestel on pärast surma nädal aega, et meelde tuletada oma elu kõige olulisem hetk, mida igavesti alles hoida.