Eesti telesari nomineeriti maailma parimate hulka

Eesti esimene Viaplay originaalseriaal «Kes tappis Otto Mülleri?» võistleb mainekal Genfi rahvusvahelisel filmifestivalil parima teleseriaali auhinna nimel, kokku valiti võistlusprogrammi kümme seriaali kogu maailmast. Kaasahaarava loo endise maadlustähe Otto Mülleri mõrvast kirjutas Birk Rohelend ja lavastas René Vilbre.

Filmifestival toimub 4.-13. novembrini ja seal linastuvad seriaali kaks esimest episoodi. Parima teleseriaali tiitli võitja kuulutatakse välja 14. novembril ja võitja saab prestiižse Reflet D’Or auhinna ning 10 000 Šveitsi franki.

Seriaali stsenarist Birk Rohelend ütles, et nii keerulise tegelase nagu Otto Mülleri kallal töötamine on olnud väga rahuldust pakkuv kogemus. «Meil on hea meel, et selle projektiga seotud sihikindlus ja pühendumus on toonud meile parima teleseriaali nominatsiooni kuulsal Genfi rahvusvahelisel filmifestivalil,» lisas Rohelend.

«»Kes tappis Otto Mülleri?» on meie esimene Eesti Viaplay originaalseriaal ja seda enam on suur rõõm, et see ainulaadne lugu ja koostöö parimate kohalike talentidega sai premeeritud parima teleseriaali nominatsiooniga,» ütles Viaplay Groupi sisujuht Filippa Wallestam.

Kaheksaosaline seriaal jutustab loo tuntud ärimehest ja endisest maadlustähest Otto Müllerist, kes leitakse tema 65. sünnipäeval oma kodus mõrvatuna. Detektiivid küsitlevad kordamööda kaheksat pereliiget ning järk-järgult tulevad päevavalgele tumedad tõed eduka ja võimsa mehe kohta. Igaühel on Otto Mülleri kohta oma lugu rääkida – ja igaühel on motiiv.

«Kes tappis Otto Mülleri?» tootja on Tallinnas asuv Cuba Films, millel on 10-aastane sarjade ja reklaamide tootmise kogemus ning mille tööd on tunnustatud Kuldmuna auhindade jagamisel. Kaastootja on Zolba Productions. Viaplay Groupi peaprodutsent on Isabelle Hultén.