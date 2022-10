Kas mäletad, mida sa ei mäleta?

Lavastaja Pedajase tagasipöördumist Albee näitemängu juurde kaunistab koostöö kursuseõe Külliki Saldrega, kel võimalus luua värvikas roll. Esimene vaatus kuulubki Saldrele, partnerid ümbritsevad teda delikaatselt ja toetavalt. A on groteskselt meigitud vana... mhm, vanamutt tundub siiski kohatu sõna, Saldre mõjub üksjagu eatuna, nii ulaka pilkanati kui eneseteadva daamina.

Kaht vastandlikku hoiakut paotavad laval B (Piret Laurimaa) – mõistev ja osav hooldaja, kes juba valdab olukorda, ja advokaadi esindaja C (Linda Porkanen), jäik ja närvlik oma mustvalges kostüümis ja ka mustvalgevõitu suhtumisega, tema ei hooma veel hästi mängureegleid. Praegusajas mõjub tabavalt C ärritumine poliitkorrektsuse väljal, noore naise ärritumine A sõnakasutust kuuldes on paratamatult naiivne, kurvalt muigama panev pseudoprobleem.