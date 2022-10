AK ⟩ Kuidas teha sõnakunsti?

Bibliograafiakataloog Ester näitab, et pühapäeval, 16. oktoobril oma 75. sünnipäeva tähistav Toomas Kall on olnud alates 1980. aastast kas autor, tõlkija või üks autoritest 97 suuremal suletööl. Lisaks sellele võib Kalli töid leida ERRi heli- ja videoarhiivist, Eesti filmiandmebaasist leiame tema nime 17 korral, ja see kõik kokku on toekas ettevõtmine, mida on krooninud austus ja lugupidamine.