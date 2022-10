AK ⟩ Veidrikud ja andekad kirjanikud

Nigel Warburtoni raamatus «Väike filosoofia ajalugu» on 40 eri teemaga peatükki mõttekunsti ajaloost. Iga teema on omaette tervikülevaade, mis võimaldab teosest valida lugemispalu vastavalt huvile. Autoril on haruldaselt heas tasakaalus võluv jutustamisoskus ja keeruliste teemade ajakohane selgitamine.