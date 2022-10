Kriminaalne tõde näitetrupi kohta peitub ridade vahel

Vandeadvokaat Roderick Tanner annab oma kahele õpilasele-internile Femile ja Charlotte’ile ülesande lugeda kõrvaltvaataja pilguga läbi ühe juhtumi materjalid – kirjavahetus, ajaleheväljavõtted, sotsiaalmeedia postitused, politseiraportid ja muud asjasse puutuvad dokumendid – ning teha sellest oma järeldused. Kõik needsamad kronoloogilisse ritta seatud materjalid on ka lugeja käsutuses ning mõistatuse lahendamine võibki alata. Ree peal püsimiseks ja vahekokkuvõtete tegemiseks on hingetõmbepausid noorte uurijate omavaheliste WhatsAppi-vestluste näol ning edasiliikumiseks Tanneri suunavad kirjad.

Selleks hetkeks, kui Femi ja Charlotte (ning loomulikult ka lugeja) kirjavahetusse süüvivad, on keegi juba mõrvatud ja keegi mõrva eest vangi pandud. Kuid selleks, et üldse ohvri isik teada saada, on vaja põhjalikult läbi lugeda enam kui 300 lehekülge eri pikkuse ja sisuga meile, sõnumeid, kirju ja muid dokumente; saada aru, kes kellele ja kuidas ning mida on kirjutanud, samal ajal tähele panna, kes kelle jalgealuse ja millises küsimuses tuliseks on teinud.