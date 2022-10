Kurt Cobaini viimane võitlus maailma ja iseenesega

Läinud reedel Londoni kuningliku ooperi kammerlikus keldrisaalis maailma esiettekandeni jõudnud Inglise helilooja Oliver Leithi ooper «Last Days» räägib moodsa muusikateatri vahenditega loo ansambli Nirvana omaaegse solisti, kitarristi ja peamise laulukirjutaja Kurt Cobaini (1967–1994) elu viimastest päevadest – neist popmuusika ajaloos pooleldi müütilise mõõtme ja kultusliku kuulsuse omandanud mõnekümnest üksildasest (ning arvatavalt tumedast) tunnist, mis eelnesid tema enesetapule.

Teose pealkiri «Last Days» («Viimased päevad») pakatab dramaatikast ning häälestab teatrikülastaja juba enne esimesi noote eleegilisele lainele. Kujutatud loole annab tähenduse ja mõõtme sündmus, mille puhul kõik teavad, et see finaalis vääramatult tuleb: peategelase enesetapp. Elu ja ajalugu on siin kunstile narratiivi ette kirjutanud, hoolitsenud nii traagika kui sõlmituse eest.

Läbi pooleteise tunni, mis see vaheaegadeta ooper kestab, on laval kogu aeg üks ja seesama pilt: peaaegu lõpuni ärapõlenud lõke ning pooleldi õhus seisev maja, millest oleks justkui orkaan üle käinud. «Mitu päeva järjest ennast kodus olen peitnud/seinad on veel alles, aga katus ära sõitnud», kui laenata paari värsirida räppar nublult.

Naljaga pooleks võib öelda, et antud lavastuse visuaalseks katuskujundiks on katuse puudumine. See osutab ühemõttelise armutusega peategelase psüühilisele ja emotsionaalsele konditsioonile, mida kirjeldatakse Cobaini kodumaal kinnis- ja vallasvaraga tegelevate kindlustusametnike keeles kolme sõnaga: «damaged beyond repair». Vaatajate ees oma aja üks maailma suurimaid pop- ja rokkstaare – kõigest 27-aastane mees, kelle minapilt on pöördumatult liigsetest lahti, meeleolu totaalses vabalanguses, kommunikatsioon välismaailmaga katkenud.