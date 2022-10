Keskaegne detektiiv kõigis kodudes: «Apteeker Melchior» tuli voogedastusse

Apteeker Melchiori produtsent Tanel Tatteri sõnul oli 15. aprillil esilinastunud triloogia esimest osa seni võimalik näha ainult kinodes, kus filmile jagus vaatajaid lausa poole aasta jooksul. «See on erakordselt pikk kinolevi periood, mis näitab inimeste kõrgendatud huvi apteeker Melchiori seikluste vastu. Nüüd on kätte jõudnud hetk, mida Melchiori fännid on meilt ammu küsinud – filmi saab vaadata kõikidel levinumatel kodumaistel voogedastusplatvormidel mugavalt oma kodus.»

Elisa sisujuhi Toomas Ili sõnul on nii tele-edetabelites kui ka Elisa Huubi statistikas näha, et eestimaalased eelistavad head kodumaist sisu. «Huubi vaatajate hulgas on lisaks Elisa originaalsarjadele kõrgelt hinnatud just Eesti kinohitid – naljaga pooleks võib öelda, et populaarseimad kodumaised filmid on alati ribadeks vaadatud. Vaid mõnepäevase statistika alusel saab tõdeda, et täpselt nii läheb ka noore apteekrihärra seiklustel põhineva Apteeker Melchiori filmiga.»