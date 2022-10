NÄDALA PLAAT ⟩ Randalu annab valu

See on album, kus oma annet ja ambitsioone klassika ning jazz’i vahel jagav ning muide just bigbändis omal ajal jazz-pianistina esimesi samme teinud Kristjan Randalu ei kõla eriti jazz’ina ega klassikalisena ning oma olemuselt bigbändiks klassifitseeruv New Wind Jazz Orchestra ei kõla jällegi bigbändina. Ka plaadil koha leidnud kolm hitimõõtu klassikalist pala ei kõla nii, nagu harjutud ja nagu võiks ehk eeldada. Nii et lähteandmed on põnevad eriti nende muusikaliste elamuste kaevurite jaoks, kes otsivad uusi lähenemisnurki ja harjumatuid interpretatsioonivorme.