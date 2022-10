GALERII ⟩ Inglise rockbänd Placebo hullutas Eesti publikut!

1994. aastal Inglismaal loodud ebatraditsiooniline britpop'i ja gootikat segav ansambel tegi muusikamaastikul läbimurde 1997. aastal singliga «Nancy Boy». Lugu sai kohe populaarseks. Tüüpilisest üheksakümnendate briti muusikaskeenest tõusis Placebo esile just oma androgüünsema väljanägemise ja depressiivse muusika ning seksuaalsusest, vaimsest tervisest ning narkootikumidest kõneleva lüürika poolest, millele nad on tänini truuks jäänud.

Placebo on aastate jooksul teinud koostööd erinevate artistidega, sealhulgas David Bowie, Justin Warfieldi, Michael Stipe'i ja Alison Mosshartiga. Tänaseks on nad välja andnud seitse stuudioalbumit, mis kõik on jõudnud Ühendkuningriigis 20 parima hulka ning müünud maailmas umbes 13 miljonit koopiat.

Kontsert toimus 2022. aasta alguses ilmunud albumi «Never Let Me Go» tuuri raames. «Never Let Me Go» on bändi kaheksas täispikk album ning esimene album pärast paariaastast pausi muusikast, mil bändist sai taas duo.