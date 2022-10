NÄDALA FILM ⟩ Issand, kui nunnu! Suhkurmagus Briti retro, mis paneb südamed sulama

Mingitpidi tuletab see meelde J. R. R. Tolkieni lasteraamatut «Kääbik ehk sinna ja tagasi». Kääbiku rollis on siin 50ndates eluaastates inglise töölisnaine, koristaja pr Harris (Lesley Manville). Nagu kääbikki, elab ta maa all, või noh, keldrikorteris, ja on samasuguse optimistliku meelelaadiga tegelane. Kääbikust ei osanud keegi kahtlustada, et ta reisile läheb, ja pr Harrisega on sama lugu. Ja veel Pariisi, kus seiklus ta kokku viib nii mäekollide kui ka haldjatega ning kulmineerub kuulsas Diori moemajas.