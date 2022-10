KINDEL LAKS ⟩ Lahkunud diiva ja vene sõnaterrorist

Mälestagem kantridiivat

Eelmisel nädalal suri 90-aastasena kantrilaulja Loretta Lynn, üks väheseid artiste, kes epiteeti «legend» ka tõepoolest väärt on. Kuus kümnendit kestnud muusikukarjääri jooksul sai salvestatud 50 stuudioalbumit. Lynni karjääril oli kaks tippu. Esimene kõrgperiood jäi 60ndate lõppu ja 70ndate algusesse, kui ta andis välja terve hulga suurepäraseid albumeid. 1971. aastal ilmunud «Coal Miner’s Daughter» on igati kindel valik. Seda enam, et nimilugu andis hüüdnime – Söekaevuri Tütar –, mis Lynni elu lõpuni saatis. Ja siis tuli aasta 2004, mil mängu astus Jack White (teate küll, White Stripes ja nii edasi). 2004. aastal ilmus White’i produtseeritud album «Van Lear Rose» lennutas Lynni taas tippu, kuhu ta surmani jäigi. Kui kuulute nende sekka, kes kantrimuusikat pelgavad, siis alustage viimasest albumist.