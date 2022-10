Kultuuris kuum ⟩ Peeter Mudist rääkis tõsistest asjadest naerdes

Peeter Mudist on üks eesti kunsti suuremaid legende, kelle looming on alati pälvinud kunstiarmastajate suure imetluse. Ta kujundas oma erilise maalilaadi välja 1970. aastate alguseks, vaid mõned aastad pärast Eesti Kunstiinstituudi (praeguse Eesti Kunstiakadeemia) lõpetamist. See stiil erines märgatavalt kõigest, mida toona maalikunstis tehti. Mudistil jätkus selliseks erinemiseks tugevust ja see tugevus andis talle ka harukordse sisemise vabaduse. Üle poole elu põetud Parkinsoni tõbi andis aga aega keskenduda vaid kõige olulisemale. Ta tegi kõike isepäiselt, intensiivselt ja alati veidi kõrval olles. Otsekui sisemiselt põledes.