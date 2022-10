Shortparis esineb pühapäeval Tallinnas

Shortparis on viieliikmeline kollektiiv Peterburist, kes lavalaudadel esineb nii vene, inglise kui ka prantsuse keeles. Koos oma karismaatilise esimehe Nikolay Moiagniniga on nad saavutanud enneolematut edu – järjepidev kajastus rahvusvahelises meedias, väljamüüdud kontserdid ning kultuslik fännibaas.