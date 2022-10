President Karis: Jüri Arraku isiksus ja käekiri olid kordumatud

President Alar Karis kirjutas sotsiaalmeedias, et Jüri Arraku isiksus ja käekiri olid kordumatud, tema looming ilmeksimatult äratuntav, aegadeülene ja -väline.

Lahkunud on suur Meister, kes on puudutanud mitmeid põlvkondi, kes on meid ühte sidunud, meie olemist mõtestanud ja rikastanud, meid puudutanud.