Kui see huvipuudus ka enne selgeks ei saa, siis publiku üleüldine tahtmatus bändi lisalugudeks tagasi kutsuda on sellest üsna selge indikaator. Ma ei ole ammu sellisel kontserdil käinud ning mul ei olnud ühtki põhjust arvata, et Placebo võiks säärast elamust pakkuda, ent näib, et kõige jaoks on kord esimene kord.