Armastusest ja kirest: Sõltumatu Tantsu Lava saalis esietendub paarisuhetest rääkiv tantsulavastus

Milline koht on armastusel ja kirel? Kuidas olulistele küsimustele vastuseid leida? Kas meie perekondlikud mured on sarnased? Kui paljud meist on olnud, on praegu või soovivad olla paarisuhtes? Kui paljud meist on armunud, pettunud või püüdnud omi tundeid taasleida? Kui paljud meist on märganud, et elame vaid teise jaoks? Kui paljud meist on otsustanud lahkuda, ennast ohverdada või ootavad vaikselt, et situatsioon ise laheneks? Kuidas teadvustamine ja ümbermõtestamine aitab oma elukvaliteeti parandada? Kui paljud meist on kuulnud: «Kas me võiksime jääda sõpradeks?» Kui paljud meist on mõelnud: «Millal me veel kohtume?» Kui paljud meist on tundnud, et ma põgenen oma murede eest sinu käte vahele ja siis…