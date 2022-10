Sopran Mirjam Mesak annab esimese täispika soolokontserdi Eestis

Noor lauljanna on õppinud Londonis Guildhalli muusika- ja draamakoolis professor Rudolf Piernay juhendamisel, ta on HarrissonParrotti artist ja hooajast 2018/19 ka Müncheni Riigiooperi solist. 2019. aastal võitis Mesak Bavarian Art Prize’i etenduskunstide kategoorias, mida jagatakse kuni 40-aastastele artistidele, kes paistavad silma oma erialaste saavutuste poolest.

Mesaku hiljutised ooperirollid: Musetta (Puccini «Boheem»), Jolanta (Tšaikovski «Jolanta»), Lisette (Puccini «La Rondine»), Nella (Puccini «Gianni Schicchi»), Juliette (Korngoldi «Surnud linn») jt. Hiljuti valiti Baieri riigiooperi solist Mirjam Mesak peaossa Axel Ranischi filmis «Armunud Orphea», mis esilinastus 17. septembril Müncheni filmifestivalil. Selle nn ooperifilmi näol on tegemist Orpheuse ja Eurydike loo kaasaegse versiooniga. Mesak esineb ka erikülalisena Estonia teatris Donizetti ooperis «Don Pasquale».

«Ma ootan väga meie eesolevat kontserti, sest viimaks ometi on mul võimalus selle kavaga ka Eesti publiku ette astuda. Olen Tubina lauludega juba mitmeid aastaid koos elanud ning neid maailmas tutvustanud. Mis iganes heliloojaid ma ka sinna kõrvale ei paaritaks, kuuleb alati pärast kontserti publikult vaid lõputuid kiidusõnu neile veel tundmatu helilooja Eduard Tubina muusika suunas. Nii mulle, eestlasele, kui ka minu Poolast pärit pianistile on hetke maailma olukorras oluline, et muusika ning selle väärtus ei kaotaks kohta meie elus, vaid meenutaks olemasolevat ilu kesk valu ja annaks lootust paremale tulevikule,» lisab Mirjam Mesak.