GALERII ⟩ Mustpeade majas tähistati Jaan Räätsa 90. sünniaastapäeva

Kavas oli kogu Jaan Räätsa looming, mille helilooja on kirjutanud keelpilliorkestrile: kaks kontserti kammerorkestrile ning Divertisment. Solistid Johan Randvere ja Jakob Teppo mängisid Jaan Räätsa 24 marginaali kahele klaverile.

«Võimalik, et teose saatus oleks olnud vähem kõrge lennuga, kui tollal mõjukas helilooja Hatšarturjan poleks seda kuulnud ja vaimustunud, mis mingis mõttes päästis teose, ja ka noore helilooja, kes alles alustas oma teekonda lavadele,2 rääkis dirigent Rasmus Puur pühenduskontserdil esitatud Räätsa kõige kuulsamast teosest.

Edasine on ajalugu. Muuhulgas jäi Jaan Räätsa tempokas, omanäoline helikeel Eesti muusikasse, filmi, telesse, raadiosse julgelt kaheks aastakümneks. «Uue Eesti vabariigi ajal on Räätsa mängitud vähem, ent viimasel ajal on hakatud teda taasavastama,» lisas solist Johan Randvere.