Ilmunud on maailma esimene setokeelne metal-plaat

Seto keelt on seni kasutatud peaasjalikult erinevates pärimusliku muusika žanrites, kuid tema avarad väljendusvõimalused lubavad laiendada teda ka täiesti uutele jahimaadele, sealhulgas ekstreem-metal’isse. Kuna mitmed Langenu liikmed ise on idaseto juurtega, on nende jaoks olnud loomulik valik valada setokeelsed ja -meelsed teemad südamelähedasse raskemuusikalisse vormi.