Mandoliinigeenius esineb Eestis: avage muusikale oma kõrvad ja süda!

Kitarristide puhul on keeruline nimetada maailma parimat, sest muusika ja musitseerimine pole ju sport. Kiireimat hevimeest, džässivirtuoosi ja klassikalise kitarri Grammy võitjat ei saa ju ometi kõrvutada. Mandoliinimaailmas on aga mees, kes valdab oma pilli tehniliselt, maitsekuselt ja žanriüleselt niivõrd täiuslikult, et konkurentsi lihtsalt pole. Imelaps on arenenud intelligentseks, vaimukaks, tundlikuks muusikuks. Chris Thile’i tuntumad ansamblid on olnud Nickel Creek ja praegugi aktiivselt tegutsev Punch Brothers. Seni viimase plaadi «Laysongs» salvestas 41-aastane muusik üksi – vaid hääl ja mandoliin. Kümne aasta eest anti ­Chris Thile’ile MacArthur Fellowship «Genius Grant» ja 500 000 dollarit.