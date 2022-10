Üllatav «Kunksmoor» kudistab kuklas pikalt pärast etenduse lõppu

Kellerteatri «Kunksmoor» on äärmiselt tihe, tempokas ning kaasa mõtlema ja tundma kiskuv. Kunksmoor (Liia Kanemägi) ja kapten Trumm (Riho Rosberg).

Nõukogude aja lapsena kannan lisaks Ainu Perviku «Kunksmoori» raamatule mälestustes multifilmi, kus heasüdamlikule nõiakesele andis oma karismaatilise hääle Ita Ever, ja telelavastust, milles peaosas Helgi Sallo, ning olin uue versiooni ootuses põnevil. Kaheksa-aastane kaaslane, kes on sama materjaliga kurssi viidud, ütles enesekindlalt, et siin tuleb kindlasti mingi sootuks teistsugune nõid. Ja nii oligi!