Ilmus Marju Lepajõe tõlgitud Innocentius III traktaat «Inimolu viletsusest»

Seda lühikest teost võib pidada vaimseks harjutuseks askeetilise ja monastilise kirjanduse traditsioonis, mille põhiaines on pahede ja vooruste analüüs. Sellise järelemõtluse siht on iseenda seisundis selguse saavutamine, mis peaks viima meeleparandusele, mõtlemisviisi muutmisele. Traktaat on kirjutatud tundliku käega, seda iseloomustavad täpselt valitud kõlad ja rütmid, alliteratsioonid ja assonantsid, mida tõlkija Marju Lepajõe on meisterlikult edasi andnud.

Teoloog ja kirjanik Meelis Friedenthal tõdeb, et Innocentius III traktaat «Inimolu viletsusest» on just nii, nagu tõlkija Marju Lepajõe Thomas Manni tsiteerides ütleb – kaunidusest inetu ja inetusest kaunis: «Tekst on täis tõesti mingisugust manavat ilu ja õudu, õhutades meid tegema vahet olulise ja ebaolulise vahel, tuletades meelde, et nii nagu meie oleme praegu, olid ka selle teksti autor ja tõlkija kunagi – elus. Siinne tõlge kõnetab meid niisiis haua tagant, ütleb tähtsaid ja pisut hirmutavaid asju ning annab sealjuures veel mahlase sissevaate keskaja mõtlemisse, elusse-olusse, igapäeva.»