Tallinna Kammerorkester alustab uut sarja «Kontsertmeistrid»

Selle sündmusega alustab Tallinna Kammerorkester uut sarja «Kontsertmeistrid», mille läbivaks ideeks on anda nimekatele solistidele võimalus tulla publiku ette oma muusikavalikuga. Uue sarja algataja ja kunstiline juht on Tõnu Kaljuste.

«Mängime väga palju erinevaid stiile ja väga palju rütme – Hillborgi peaaegu et rock’n’blues groove improvisatsioonist kuni mitte sugugi vähem kaasakiskuva Bachi Brandenburgi kontserdini, mis rokib nagu ei miski muu,» ütleb solist Minna Pensola. Tema sõnul on kontserdil kavas kõige vanemad teosed 17. sajandist ning kõige uuemad praegusest ajast.

«Kui inimesed mõtlevad, kas mulle meeldib klassika, kas ma tahan minna kontserdile, kas klassika on minu jaoks, siis tasub meeles pidada, et klassikaline muusika sisaldab muusikat läbi viie sajandi. Sellel on palju erinevaid stiile, see on mõjutatud nii geograafiast kui ka ajalooepohhidest, erinevatest sajanditest ja kümnenditest,» märgib Minna Pensola ning julgustab kontserdile tulema avatud meele ja avatud kõrvadega.